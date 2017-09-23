В Алтайском крае депутатское собрание района возглавила директор старейшего сырзавода

Ольга Воронкова шла на выборы Алтайского районного собрания депутатов как самовыдвиженец. 10 сентября за нее проголосовали 220 избирателей округа (всего на этом округе около 700 избирателей) — она на 71 голос обошла кандидата от "Единой России" предпринимателя Евгения Хлыновского. 21 сентября на первой сессии депутаты избрали ее председателем районного собрания, подтвердил источник altapress.ru в Алтайском районе.

В выборах в Алтайском районе участвовали 28 самовыдвиженцев, 10 из них были избраны депутатами. Восемь мандатов у "Единой России", еще один — у представителя ЛДПР, всего в райсобрании 19 депутатов.

Большое число самовыдвиженцев-депутатов не было единственным сюрпризом прошедшей в районе избирательной кампании. Выборы проиграл глава районной администрации Виктор Коршунов, который намерен уйти со своего поста. А главой сельсовета Алтайское стал представитель КПРФ, который, впрочем, участвовал в избирательной кампании как независимый кандидат.

Что касается Ольги Воронковой, то "Алтайский маслосырзавод" она возглавляла давно, но предприятие в течение нескольких лет не работало. А в начале 2017 года завод возобновил работу после реконструкции. Этот завод — один из старейших в крае, ему 95 лет.

Воронкова — не единственный руководитель предприятия, возглавляющий представительный орган власти в муниципалитете. В частности, председателем Алейского городского собрания депутатов является гендиректор "Алейскзернопродукта" Алла Старовойтова.