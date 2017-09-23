В Алтайском крае депутатское собрание района возглавила директор старейшего сырзавода

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Сегодня, 11:23.
Политика

Директор "Алтайского маслосыродельного завода" Ольга Воронкова, ставшая на выборах депутатом районного собрания Алтайского района, была избрана депутатами председателем этого представительного органа. В выборах она участвовал как независимый кандидат.

Село Алтайское Алтайского района накануне выборов.
Село Алтайское Алтайского района накануне выборов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Ольга Воронкова шла на выборы Алтайского районного собрания депутатов как самовыдвиженец. 10 сентября за нее проголосовали 220 избирателей округа (всего на этом округе около 700 избирателей) — она на 71 голос обошла кандидата от "Единой России" предпринимателя Евгения Хлыновского. 21 сентября на первой сессии депутаты избрали ее председателем районного собрания, подтвердил источник altapress.ru в Алтайском районе.

В выборах в Алтайском районе участвовали 28 самовыдвиженцев, 10 из них были избраны депутатами. Восемь мандатов у "Единой России", еще один — у представителя ЛДПР, всего в райсобрании 19 депутатов.

Большое число самовыдвиженцев-депутатов не было единственным сюрпризом прошедшей в районе избирательной кампании. Выборы проиграл глава районной администрации Виктор Коршунов, который намерен уйти со своего поста. А главой сельсовета Алтайское стал представитель КПРФ, который, впрочем, участвовал в избирательной кампании как независимый кандидат.

Что касается Ольги Воронковой, то "Алтайский маслосырзавод" она возглавляла давно, но предприятие в течение нескольких лет не работало. А в начале 2017 года завод  возобновил работу после реконструкции. Этот завод — один из старейших в крае, ему 95 лет.

Воронкова — не единственный руководитель предприятия, возглавляющий представительный орган власти в муниципалитете. В частности, председателем Алейского городского собрания депутатов является гендиректор "Алейскзернопродукта" Алла Старовойтова.

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