В Алтайском крае мошенница сняла порчу и украла продукты из дома девушки

Сотрудники полиции МО "Мамонтовский" задержали 21-летнюю жительницу Камня-на-Оби, которая пообещала снять порчу с жительницы села Бурановка, но вместо этого украла у нее продукты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным полиции, жительница Камня-на-Оби вместе с сожителем и свекровью ездила по районам края, продавала вещи и одновременно снимала порчу с людей.
В селе Бурановка Романовского района подозреваемая пришла в дом к 19-летней девушке и предложила ей снять порчу с семьи. Для достижения успеха в "магическом" ритуале мошенница попросила у своей "клиентки" продукты питания. Унесла гостья все, что имелось из еды в доме, включая детскую смесь для малыша хозяйки дома.
Пострадавшая признается, что адекватно воспринимать действительность смогла только после того, как незнакомка исчезла.
Сейчас решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
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