В Алтайском крае мошенница сняла порчу и украла продукты из дома девушки

По данным полиции, жительница Камня-на-Оби вместе с сожителем и свекровью ездила по районам края, продавала вещи и одновременно снимала порчу с людей.

В селе Бурановка Романовского района подозреваемая пришла в дом к 19-летней девушке и предложила ей снять порчу с семьи. Для достижения успеха в "магическом" ритуале мошенница попросила у своей "клиентки" продукты питания. Унесла гостья все, что имелось из еды в доме, включая детскую смесь для малыша хозяйки дома.

Пострадавшая признается, что адекватно воспринимать действительность смогла только после того, как незнакомка исчезла.

Сейчас решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.