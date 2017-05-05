В Алтайском крае мужчина выбросил из машины пакет с наркотиками на глазах у полиции

По предварительным данным, накануне днем на дороге около села Красный Яр сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Советскому району заметили, как из автомобиля ВАЗ-2115 выбросили полиэтиленовый пакет, наполненный веществом растительного происхождения.

Все содержимое пакета полицейские изъяли и направили на исследование, а автомобиль, в котором ехали двое мужчин, задержали. 34-летний пассажир признался, что в пакете находится дикорастущая конопля, которую он недавно собрал для собственного потребления. Экспертиза показала, что в пакете было более 50 г марихуаны.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.