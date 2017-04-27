В Алтайском крае наркоманов больше, чем в среднем в России

Количество наркозависимых людей в Алтайском крае превышает средний показатель по России на 16,4%. Такие данные получили по итогам реализации программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае", сообщает администрация края.
По данным администрации, в 2016 году количество зарегистрированных больных наркоманией в крае снизилось к уровню 2015 года на 9,5%, однако превысило показатель по стране на 16,4%. В 2016 году в наркологических диспансерах и 64 кабинетах медицинских организаций края зарегистрировали 5900 больных наркоманией. За последние пять лет (2012-2016) в крае отмечается устойчивая тенденция снижения смертности от острых отравлений наркотическими веществами. Показатель смертности по этой причине в регионе снизился на 71,4% в 2016 году по сравнению с 2012 годом и стал ниже показателя по РФ на 42,9%, отмечается в сообщении.
По итогам мониторинга за 2016 год наркоситуация на территории края оценивается как "напряженная".
Задача государственной программы — наладить системную работу по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Специалисты разработали новые средства и методы профилактики, диагностики и лечения наркологической патологии, реабилитации наркозависимых. Так, приобретенный по госпрограмме комплекс лечебно-диагностического оборудования позволяет на ранней стадии выявлять потребителей наркотических веществ, совершенствовать формы и методы лечения и реабилитации наркозависимых.
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