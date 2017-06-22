Штормпрогноз: в Алтайском крае ожидается шквалистое усиление ветра

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Жизнь

В Алтайском крае во второй половине дня 22 июня и в первой половине ночи 23 июня ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

Ураган в Барнауле. 30 мая 2017.
Ураган в Барнауле. 30 мая 2017. Фото: vk.com/barneos22.

МЧС предупреждает, что в такую погоду следует соблюдать меры безопасности. Водителям надо быть аккуратней на дорогах.

Людям на улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. При усилении ветра надо убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении.

Напомним, по данным МЧС, ураган, который обрушился на город 20 июня, может повториться.

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