Штормпрогноз: в Алтайском крае ожидается шквалистое усиление ветра

В Алтайском крае во второй половине дня 22 июня и в первой половине ночи 23 июня ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.
МЧС предупреждает, что в такую погоду следует соблюдать меры безопасности. Водителям надо быть аккуратней на дорогах.
Людям на улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. При усилении ветра надо убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении.
Напомним, по данным МЧС, ураган, который обрушился на город 20 июня, может повториться.
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