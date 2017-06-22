Штормпрогноз: в Алтайском крае ожидается шквалистое усиление ветра

МЧС предупреждает, что в такую погоду следует соблюдать меры безопасности. Водителям надо быть аккуратней на дорогах.

Людям на улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. При усилении ветра надо убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении.

Напомним, по данным МЧС, ураган, который обрушился на город 20 июня, может повториться.