В Алтайском крае перед судом предстал сторож, который утопил напарника в ёмкости с водой

Как ранее сообщал altapress.ru, 4 ноября потерпевший и подозреваемый, которые являлись сторожами, отмечали окончание полевых работ. После распития спиртного между мужчинами возникла ссора из-за отказа одного привести в порядок рабочее место для своего сменщика. В ходе конфликта подозреваемый нанес односельчанину несколько ударов и окунул головой в емкость с водой, удерживая до тех пор, пока мужчина не умер.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.