В Алтайском крае перед судом предстал сторож, который утопил напарника в ёмкости с водой

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Его обвиняют в убийстве напарника.
Как ранее сообщал altapress.ru, 4 ноября потерпевший и подозреваемый, которые являлись сторожами, отмечали окончание полевых работ. После распития спиртного между мужчинами возникла ссора из-за отказа одного привести в порядок рабочее место для своего сменщика. В ходе конфликта подозреваемый нанес односельчанину несколько ударов и окунул головой в емкость с водой, удерживая до тех пор, пока мужчина не умер.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.