В Алтайском крае планируют восстановить работу коллективных антенн в жилых домах

Губернатор Александр Карлин дал поручение начальнику Алтайкомсвязи Максиму Герасимюку проработать вопрос восстановления антенного хозяйства на прошлой неделе в ходе рабочей встречи с руководством "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) в Москве.

По данным компании АСТВ, крупнейшего игрока рынка обслуживания коллективных антенн в Барнауле, сейчас в городе жители большинства многоквартирных домов общими антеннами не пользуются по двум причинам. Во-первых, антенны находится в основном в запущенном состоянии или их нет совсем. Во-вторых, многие люди предпочитают пользоваться кабельным телевидением.

Чтобы смотреть гарантированные государством телеканалы, необходимо либо купить и поставить дома собственную антенну, либо подключить кабельное телевидение. В последнем случае оно для абонента будет платным.

Мария Гвоздева,

бухгалтер компании АСТВ:

Сейчас в Барнауле у нас 10 тыс. абонентов (домохозяйств). Из них где-то 30% пользуются антеннами, которые принимают телевидение в цифровом формате. К нам обращаются жители домов, как правило, пожилые люди, чтобы мы поставили современные антенны для приема цифрового ТВ. Мы выходим на ТСЖ или управляющую компанию, которая работает с домом, говорим об этой просьбе, они уже решают вопрос по установке антенны с жителями дома, как положено по закону. Тариф за обслуживание антенны составляет 27 рублей в месяц, он согласовывается с городской администрацией. Установка антенны стоит чуть более 22 тыс. рублей.

По словам Гвоздевой, в других городах края коллективные антенны более востребованы, чем в Барнауле. Однако точной информацией о количестве их пользователей она не располагает.

Мария Гвоздева,

бухгалтер компании АСТВ:

В последнее время многие коллективные антенны в Барнауле сняли, когда ремонтировали крыши. Формируя смету на ремонт, ТСЖ и управляющие компании не закладывают расходы на переустановку антенн. Строителям они мешают, их снимают, а обратно уже не ставят. В новостройках действующих антенн тоже, как правило, нет. Застройщики не заинтересованы их устанавливать.

Первым городом в России, успешно восстановившим антенное хозяйство, стала Казань. По данным РТРС, из 5 тыс. домов в Казани, 3 тыс. имеют возможность принимать цифровое телевидение через коллективные антенны (данные сайта sntat.ru).

Максим Герасимюк рассказал, что вопрос восстановления антенного хозяйства в Алтайском крае будет прорабатываться с региональным Министерством строительства, транспорта и ЖКХ и с Госинспекцией Алтайского края. Эксперты проанализируют опыт других регионов.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи: