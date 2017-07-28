В Алтайском крае мать до смерти закормила ребенка сухим молоком

В Алтайском крае осудили 26-летнюю женщину, по вине которой погиб её полуторамесячный сын. Женщина плохо кормила мальчика, из-за чего тот получил заболевание печени и умер, сообщает пресс-служба СУ СКР.
Следствие и суд установили, что женщина в июле и августе прошлого года не обеспечивала своего новорожденного ребенка надлежащим питанием и оставляла 1,5 месячного сына своей матери. На время своего отсутствия обвиняемая так же не передавала мальчику адаптированного детского питания, из-за чего младенец получал заменитель сухого молока.
Утром 11 сентября 2016 года мальчик скончался. Смерть наступила в результате приобретенного заболевания печени возникшего из-за нарушения питания.
Бывшей матери суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.
Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело по обвинению должностных лиц органов системы профилактики. Следствию предстоит оценить достаточность профилактической работы с семьей, в которой случилась трагедия.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.