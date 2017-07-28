В Алтайском крае мать до смерти закормила ребенка сухим молоком

Следствие и суд установили, что женщина в июле и августе прошлого года не обеспечивала своего новорожденного ребенка надлежащим питанием и оставляла 1,5 месячного сына своей матери. На время своего отсутствия обвиняемая так же не передавала мальчику адаптированного детского питания, из-за чего младенец получал заменитель сухого молока.

Утром 11 сентября 2016 года мальчик скончался. Смерть наступила в результате приобретенного заболевания печени возникшего из-за нарушения питания.

Бывшей матери суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело по обвинению должностных лиц органов системы профилактики. Следствию предстоит оценить достаточность профилактической работы с семьей, в которой случилась трагедия.