В Алтайском крае посыпали хлоркой санкционные окорочка из США

Американские окорочка. Фото: rshn-alt.ru. Американские окорочка. Фото: rshn-alt.ru. Американские окорочка. Фото: rshn-alt.ru.

Гражданин РФ пытался провезти окорочка куриные общим весом 15 кг в Бурлинский район без ветеринарных сопроводительных документов. На коробке имелась маркировка, содержащая информацию о том, что страна происхождения продукции — США.

Партию запрещенной к ввозу продукции изъяли и комиссионно уничтожили — посыпали хлорной известью и поместили в биотермическую яму.