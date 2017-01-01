В Алтайском крае посыпали хлоркой санкционные окорочка из США

18 февраля 2017 года на основании информации, поступившей от сотрудников ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, инспекторы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай и сотрудники мобильной группы Алтайской таможни пресекли попытку ввоза из Казахстана мяса птицы на территории Славгорода.
Американские окорочка. Фото: rshn-alt.ru.
Американские окорочка. Фото: rshn-alt.ru.
Американские окорочка. Фото: rshn-alt.ru.
Гражданин РФ пытался провезти окорочка куриные общим весом 15 кг в Бурлинский район без ветеринарных сопроводительных документов. На коробке имелась маркировка, содержащая информацию о том, что страна происхождения продукции — США.
Партию запрещенной к ввозу продукции изъяли и комиссионно уничтожили — посыпали хлорной известью и поместили в биотермическую яму.
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