В Алтайском крае продолжает падать численность населения

В 2016 году за этот же период времени убыль была почти в два раза меньше — 2786 человек.

Самыми частыми причинами смери в этом году стали заболевания системы кровообращения (9011 случаев), новообразования (3480), смерть от различных внешних причин (1759 — из них 459 случаев самоубийств).

Рождаемость в регионе снизилась по отношению к такому же периоду 2016 года на 2367 человек, а умерших стало на 109 человек больше.