В Алтайском крае продолжает падать численность населения

В Алтайском крае за 8 месяцев 2017 года естественная убыль населения составила -5262 человека. А родилось с августа по январь 17 тыс. 249 человек, при том что умерло 22 тыс. 511, сообщает Алтайкрайстат.
В 2016 году за этот же период времени убыль была почти в два раза меньше — 2786 человек.
Самыми частыми причинами смери в этом году стали заболевания системы кровообращения (9011 случаев), новообразования (3480), смерть от различных внешних причин (1759 — из них 459 случаев самоубийств).
Рождаемость в регионе снизилась по отношению к такому же периоду 2016 года на 2367 человек, а умерших стало на 109 человек больше.
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