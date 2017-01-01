В Алтайском крае пропал мужчина с шрамом на голове

В Алтайского крае пропал 43-летний Сергей Назаренко из города Славгород. О нем ничего неизвестно с 17 декабря, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего: рост 178 см, среднего телосложения, волосы короткие тёмные, глаза голубые.
Был одет: чёрная вязаная шапка, чёрная куртка, синие джинсы, коричневые ботинки с серыми вставками.
Особые приметы: шрам на голове, нос смещен влево.
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