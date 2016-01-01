На Алтае возбудили уголовное дело из-за пропажи молодого парня

СУ СКР Республике Алтай возбудил уголовное дело по статье "Убийство" из-за безвестного исчезновения 26-летнего жителя Горно-Алтайска Анатолия Тенгерекова. Родственники предполагают, что он пропал не по своей воле.
Напомним, 19 декабря 2016 года около 18 часов Анатолий Тенгереков вышел из своего дома на ул. Чорос-Гуркина, 33 и до настоящего его местонахождение не известно. 20 декабря 2016 года с заявлением о розыске в полицию обратилась сестра пропавшего мужчины, которая проживает с ним в одной квартире. Поиски пропавшего продолжаются.
Приметы пропавшего: рост 180 см, среднего телосложения, волосы чёрные, глаза тёмно-карие, есть шрам 0,5 мм около уголка левой верхней губы.
Был одет: чёрная шапка, чёрный пуховик, синие джинсы, серые зимние ботинки.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.
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