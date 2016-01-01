Волонтёры прочёсывают Барнаул в поисках пропавшего неделю назад парня

В Барнауле волонтеры прочесывают местность в поисках пропавшего 17-летнего Артёма Татьянникова. Парень исчез еще 19 декабря, сообщает "Лиза Алерт".
25 декабря в городе работали 33 добровольца. После поисков волонтеры уточнили описание одежды пропавшего.
Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивного телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые.
Был одет: большие серые наушники, чёрная куртка с капюшоном и серой опушкой, серые штаны, жёлтые ботинки.
С собой имел рюкзак.
СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту безвестного исчезновения молодого человека.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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