Волонтёры прочёсывают Барнаул в поисках пропавшего неделю назад парня

25 декабря в городе работали 33 добровольца. После поисков волонтеры уточнили описание одежды пропавшего.

Ориентировка на А. Татьянникова.

Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивного телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые.

Был одет: большие серые наушники, чёрная куртка с капюшоном и серой опушкой, серые штаны, жёлтые ботинки.

С собой имел рюкзак.

СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту безвестного исчезновения молодого человека.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).