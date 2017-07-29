В Алтайском крае разыскивают дезориентированную женщину

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" разыскивают 53-летнюю жительницу Новоалтайска Ольгу Петроченко. 27 июля около 16.30 она ушла из дома и не вернулась. Женщина дезориентирована, ей требуется медицинская помощь.

Пропала Ольга Петроченко. Рост: 167 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: серые

Волосы: каштановые, короткая стрижка О местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).