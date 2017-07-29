В Алтайском крае разыскивают дезориентированную женщину

29
Сегодня, 17:22.
Происшествия

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" разыскивают 53-летнюю жительницу Новоалтайска Ольгу Петроченко. 27 июля около 16.30 она ушла из дома и не вернулась. Женщина дезориентирована, ей требуется медицинская помощь.

Лиза Алерт.
Лиза Алерт. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Пропала Ольга Петроченко.
Пропала Ольга Петроченко.
Приметы

Рост: 167 см.
Телосложение: полное
Цвет глаз: серые
Волосы: каштановые, короткая стрижка

О местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров