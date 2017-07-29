Волонтеры отряда "Лиза Алерт" разыскивают 53-летнюю жительницу Новоалтайска Ольгу Петроченко. 27 июля около 16.30 она ушла из дома и не вернулась. Женщина дезориентирована, ей требуется медицинская помощь.
В Алтайском крае разыскивают дезориентированную женщину
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