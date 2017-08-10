Водитель Toyota Camry насмерть сбил велосипедиста на алтайской трассе

По данным краевой ГИБДД, в 14.45 минут 39-летний водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны Павловска в сторону Ребрихи, сбил велосипедиста. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.