Водитель Toyota Camry насмерть сбил велосипедиста на алтайской трассе

9 августа на 31 км автодороги "Павловск — Ребриха — Буканское" произошло ДТП, в котором погиб мужчина. На 57-летнего велосипедиста наехал автомобиль.
По данным краевой ГИБДД, в 14.45 минут 39-летний водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны Павловска в сторону Ребрихи, сбил велосипедиста. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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