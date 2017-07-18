В Барнауле бомж украл у знакомого еду, телевизор и шампунь

По предварительной информации, злоумышленник открутил оконную решетку и проник в дом, где накануне выпивал вместе с хозяином. Из дома пропал телевизор, продукты и шампунь. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело.