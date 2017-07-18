В Барнауле бомж украл у знакомого еду, телевизор и шампунь

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Сегодня, 12:54.
Происшествия

Полиция Барнаула разыскивает 35-летнего мужчину без определенного места жительства. Его подозревают в краже, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Телевизор.
Телевизор. Фото: открытые источники (CC0).

По предварительной информации, злоумышленник открутил оконную решетку и проник в дом, где накануне выпивал вместе с хозяином. Из дома пропал телевизор, продукты и шампунь. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.  

По факту кражи возбудили уголовное дело.

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