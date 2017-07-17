В Барнауле будут судить депутата и его сына за присвоение 8,5 млн рублей

Предварительное следствие установило, что будучи руководителем управляющей компании ООО "Южком", в период с 2010 по 2013 год, действуя совместно со своим сыном, депутат под видом оплаты за якобы оказанные услуги по уборке придомовой территории и производство ремонтно-строительных работ обслуживаемых 84-х многоквартирных жилых домов, перечислил деньги на счет трех подконтрольных ему фирм. После этого они обналичивали деньги, иногда даже с помощью других людей, и распоряжались ими по своему усмотрению.

В результате компаниям ООО "Барнаульский водоканал", МУП "Энергетик" Барнаула и УК "Южком" был причинен ущерб в размере более 8,5 млн рублей.

Уголовные дела отца и сына вместе с обвинительным заключением передали в суд. Оперативным сопровождением дела занималось УФСБ по Алтайскому краю.