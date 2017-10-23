В Барнауле будут судить водителя грузовика, который уронил деревянный столб на ребёнка

По данным следствия, днем 15 августа 2017 года в Казенной Заимке во время ремонта проезжей части 67-летний водитель грузового автомобиля после разгрузки асфальта не опустил кузов и продолжил движение. Поднятая конструкция автомобиля задела провод телефонной связи, из-за чего деревянный столб упал на находящегося рядом мальчика. Ребенок получил травму головы. Сейчас он находится в больнице.

Известно, что работы выполняла бригада ДЭУ Ленинского района МБУ "Автодорстрой".

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.