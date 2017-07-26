В Барнауле эсеры заставили митинговать деревья

В Барнуле прошел "митинг деревьев". 26 июля 2017 года. Фото: предоставлено "Справедливой Россией". В Барнуле прошел "митинг деревьев". 26 июля 2017 года. Фото: предоставлено "Справедливой Россией". В Барнуле прошел "митинг деревьев". 26 июля 2017 года. Фото: предоставлено "Справедливой Россией". В Барнуле прошел "митинг деревьев". 26 июля 2017 года. Фото: предоставлено "Справедливой Россией". В Барнуле прошел "митинг деревьев". 26 июля 2017 года. Фото: предоставлено "Справедливой Россией". В Барнуле прошел "митинг деревьев". 26 июля 2017 года. Фото: предоставлено "Справедливой Россией".

Напомним, что мэрия планирует убрать 1,6 тыс. деревьев и на их месте посадят 800 новых. Тендер на эти работы с начальной стоимостью 32,7 млн рублей объявили 4 июля. Согласно техзаданию, менять зеленые насаждения будут на 12 участках в центре города. Они расположены, в частности, на проспекте Ленина (от Молодежной до Союза Республик; от Никитина до Анатолия, от Ползунова до Льва Толстого), ул Калинина (у площади Октября), Деповской, Профинтерна и т. д. Также среди объектов — Привокзальная площадь, мемориал Славы и площадь у "политеха".

Все это будет проводиться в рамках реализации федерального проекта "комфортная городская среда", поддержанного "Единой Россией". Эсеры протестуют против этого решения, считая, что, во-первых, посадят вдвое меньше деревьев, а те 2-3 метровые саженцы, что предлагают посадить взамен, могут не прижиться.

Оксана Молодых,

депутат Барнаульской гордумы:

На мой взгляд, запланированная администрацией города рубка деревьев не только не целесообразна в значительной части с точки зрения благоустройства, но и не отвечает принципам эффективности и экономности бюджетных расходов. Сумма тендера — 32,7 миллионов рублей, при этом всем, большинство горожан и общественников выступают резко против такого рода уничтожения зеленых зон Барнаула. Фракция Справедливой России" в гордуме поддерживает эту позицию, выступая против необдуманной вырубки деревьев.

Комментарий мэрии

Елена Королева,

начальник отдела благоустройства и озеленения администрации Барнаула:

Мы провели обследование деревьев в городе. Убирать будем те, что потеряли декоративный вид и представляют опасность во время ураганов. Их заменим на новые посадки. Их точно будет не меньше. Там, где нельзя будет посадить крупномерные деревья (так как их корневая система будет разрушать ливневые канализации или сети), мы высадим кустарник. В общей сложности на этих участках появятся более 2 тыс. новых деревьев и кустов.

Елена Королева уточнила, что помимо победителя тендера на указанных территориях будет работать еще и "Горзеленхоз". Он обновит насаждения по муниципальному контракту.

Мнение общественника

Егор Галкин,

руководитель барнаульского сообщества "Шпиль":

Наблюдая за процессами, которые происходят в Барнауле, мы можем сделать вывод: власть в городе совсем не осознает ценность зеленых зон. Ведь такое происходит не впервые, сначала вырубили часть Изумрудного, затем половину Лесной сказки, пару лет назад взялись за аллею на Ленинском. Такими темпами, Барнаул может превратиться из одного из самых экологически развивающихся городов России в место, где никто не захочет жить.

Справка

В числе 800 новых деревьев будут яблони, татарский клён, черемуха Маака, маньчжурский орех, груша, липа, ели и другие виды. По словам Королевой, при выборе деревьев чиновники консультировались с ландшафтными дизайнерами.