В Барнауле из-за ДТП "встало колом" движение на мосту

В Барнауле на мосту около 14 часов в районе остановки "Новый рынок" столкнулись грузовик и ВАЗ. ДТП оказалось несерьезное, без пострадавших, но его участники буквально заблокировали движение на мосту в сторону Октября.
В результате собралась большая пробка. Очевидцы в Barnaul 22 сообщают, что водители, не знающие о ситуации, разворачиваются прямо на мосту.
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