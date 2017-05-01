В Барнауле из-за ДТП "встало колом" движение на мосту

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Сегодня, 15:43.
Происшествия

В Барнауле на мосту около 14 часов в районе остановки "Новый рынок" столкнулись грузовик и ВАЗ. ДТП оказалось несерьезное, без пострадавших, но его участники буквально заблокировали движение на мосту в сторону Октября.

ДТП на мосту на Новом рынке.
ДТП на мосту на Новом рынке. Фото: Анатолий Рог в vk.com/barneos22.

В результате собралась большая пробка. Очевидцы в Barnaul 22 сообщают, что водители, не знающие о ситуации, разворачиваются прямо на мосту.

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