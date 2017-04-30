Видео. Опубликована еще одна запись страшного ДТП в Барнауле, где погибли два человека

На YouTube опубликовано видео с регистратора, на котором запечатлены первые минуты после аварии на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Также стало известно, что в ДТП погиб не один человек, а два.
Напомним, ДТП произошло в 7 утра 29 апреля. BMW X5 двигался с большой скоростью по проспекту Ленина, проигнорировал красный сигнал светофора и на полном ходу въехал в Lada Largus, двигавшийся по ул. Молодежной. После столкновения с Lada внедорожник сбил еще и девушку, переходившую дорогу. Удар был такой сильный, что и девушка, и оба автомобиля отлетели в сторону на несколько десятков метров. Последствия аварии видны на записи:
За рулем BMW X5 был водитель 1993 года рождения в состоянии опьянения. 26-летняя девушка погибла на месте происшествия. Водителя автомобиля Lada Largus госпитализировали в Краевую клиническую больницу. Там ему провели операцию, однако спустя несколько часов мужчина умер, пишет "Банкфакс".
Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлен момент аварии.
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