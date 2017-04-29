Видео. Стали известны подробности смертельного ДТП с BMW X5 в Барнауле

BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22.

По данным МВД, ДТП произошло в 7 утра около дома № 61 по проспекту Ленина.

За рулем BMW X5 был водитель 1993 года рождения в состоянии опьянения.Он ехал по проспекту Ленина со стороны Димитрова и на пересечении Молодежной проехал на красный свет светофора. После этого он столкнулся с "Ладой Ларгус" под управлением водителя 1955 года рождения, который двигался по Молодежной со стороны Красноармейского.

После столкновения BMW отбросило на женщину 1990 года рождения, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Водитель "Ларгуса" доставлен в краевую клиническую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.