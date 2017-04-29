Фотофакты. В Барнауле пьяный водитель перевернул BMW X5, когда уходил от погони

BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото: Barnaul22.

По словам очевидцев, водитель BMW был пьян, за ним гнались полицейские. В какой-то момент иномарка влетела в "Ларгус", после чего перевернулась.

Свидетели сообщают, что BMW отбросило на девушку, которая в тот момент шла по тротуару. От полученных травм она скончалась.

Водитель "Ларгуса" доставлен в больницу. Мужчина, находившийся за рулем BMW, не пострадал.