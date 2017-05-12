В Барнауле коммунальщики составили рейтинг лучших управляющих компаний

Ресурсоснабжающие организации вносят в рейтинг те компании, которые имеют процент сбора коммунальной платы не ниже 97% и в обязательном порядке ведут информационную работу с населением.

СГК внесла в рейтинг ЖСК №109, ЖСК-135, ТСЖ "Флагман", ТСЖ-113.

Игорь Холодков,

директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании СГК:

Мы с удовольствием отмечаем тренд на увеличение количества добросовестных исполнителей коммунальных услуг и рады тому, что наш список надежных партнеров с каждым рейтингом становится все шире, в нем появляются новые компании. Это значит, что для них самих престижно быть лучшими, работать эффективно.

От "Росводоканала" в список лучших попали УК "ЖЭУ №47 Строитель", ООО "Комм-Сервис", МУП "ЖЭУ № 30 Барнаула", УК "Барнаул", ООО "Жилищная коммунальная инициатива".

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

Для нас приятно, что в рейтинге остаются те компании, которых мы и ранее называли своими лучшими партнерами. Это значит, что они работают стабильно, а для нас это очень важно.

А МУП "Энергетик" отметил ЖСК "46-Лесной", ТСЖ "На Никитинской", а также ТСЖ "Юждом" и ООО "Южком-Сервис".

Эти три фирмы, входящие в барнаульскую ассоциацию ресурсоснабжающих организаций (РСО) собираются опубликовать антирейтинг, в который войдут управляющие компании, сработавшие в первом квартале хуже всех и нарастившие дебиторскую задолженность.