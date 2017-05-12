В Барнауле коммунальщики составили рейтинг лучших управляющих компаний

В Барнауле составлен рейтинг управляющих компаний, имеющих минимальный долг за потребленные тепло, горячую и холодную воду, а также за водоотведение в первом квартале 2017 года. По мнению составителей рейтинга ("Сибирской генерирующей компании" (СГК), "Росводоканала Барнаул" и МУП "Энергетик"), это лучшие УК города.
Ресурсоснабжающие организации вносят в рейтинг те компании, которые имеют процент сбора коммунальной платы не ниже 97% и в обязательном порядке ведут информационную работу с населением.
СГК внесла в рейтинг ЖСК №109, ЖСК-135, ТСЖ "Флагман", ТСЖ-113.
Игорь Холодков,
директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании СГК:
Мы с удовольствием отмечаем тренд на увеличение количества добросовестных исполнителей коммунальных услуг и рады тому, что наш список надежных партнеров с каждым рейтингом становится все шире, в нем появляются новые компании. Это значит, что для них самих престижно быть лучшими, работать эффективно.
От "Росводоканала" в список лучших попали УК "ЖЭУ №47 Строитель", ООО "Комм-Сервис", МУП "ЖЭУ № 30 Барнаула", УК "Барнаул", ООО "Жилищная коммунальная инициатива".
Дмитрий Масловский,
генеральный директор "Росводоканал Барнаул":
Для нас приятно, что в рейтинге остаются те компании, которых мы и ранее называли своими лучшими партнерами. Это значит, что они работают стабильно, а для нас это очень важно.
А МУП "Энергетик" отметил ЖСК "46-Лесной", ТСЖ "На Никитинской", а также ТСЖ "Юждом" и ООО "Южком-Сервис".
Эти три фирмы, входящие в барнаульскую ассоциацию ресурсоснабжающих организаций (РСО) собираются опубликовать антирейтинг, в который войдут управляющие компании, сработавшие в первом квартале хуже всех и нарастившие дебиторскую задолженность.
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