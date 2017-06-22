В Барнауле мужчина украл у соседей телевизор после поминок

По данным полиции, ранее судимый житель Угловского района приехал к сестре в Барнаул, чтобы устроиться на работу. Накануне вечером они пошли на поминки с соседям. Уходя оттуда, мужчина забрал сумку хозяина вместе с ключами от квартиры. Утром, когда хозяева ушли, мужчина проник в квартиру соседей и унес оттуда телевизор, который сдал в ломбард.

Вскоре мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело за кражу.