В Барнауле мужчина украл у соседей телевизор после поминок

В Барнауле полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже телевизора у соседей его сестры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По данным полиции, ранее судимый житель Угловского района приехал к сестре в Барнаул, чтобы устроиться на работу. Накануне вечером они пошли на поминки с соседям. Уходя оттуда, мужчина забрал сумку хозяина вместе с ключами от квартиры. Утром, когда хозяева ушли, мужчина проник в квартиру соседей и унес оттуда телевизор, который сдал в ломбард.
Вскоре мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело за кражу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.