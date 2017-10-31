В Барнауле на неделю перекроют проспект Социалистический

С 8 утра 10 ноября до 21 часа 17 ноября в Барнауле закроют для движения участок проспекта Социалистического в районе пересечения с улицей Гоголя. Это связано с работами по прокладке газопровода, сообщает мэрия.

Барнаульцев просят учитывать это при выборе маршрутов передвижения по городу. Горожанам приносят свои извинения за причиненные неудобства.