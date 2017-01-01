В Барнауле начнет вещать радио Николая Расторгуева

Летом и осенью 2017 года радио "Книга" начнет вещать в 18 города страны, среди которых Барнаул. Радио будет вещать на частоте 87,9 FM.

Радио "Книга" — радиостанция короткой литературной формы, в эфире звучат аудиозаписи новелл, эссе, стихотворений и коротких интервью.

Литературной радиостанцией "Радио Книга" владеет компания "Дом музыка". Как ранее сообщали "Ведомости", в июне 2016 года эта компания выиграла в конкурсе на радиочастоты в 47 городах России. 70% долей "Дома музыки" принадлежит продюсерской компании лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева.

Ранее altapress.ru писал, что три компании (NRJ, "Книга" и "Искатель") получили право осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот на территории краевой столицы.