В Барнауле начнет вещать радио Николая Расторгуева

В Барнауле летом начнет вещать радио "Книга". Об этом сообщает официальная страница радиостанции в Facebook. Учредителем литературного радио является лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.
Летом и осенью 2017 года радио "Книга" начнет вещать в 18 города страны, среди которых Барнаул. Радио будет вещать на частоте 87,9 FM.
Радио "Книга" — радиостанция короткой литературной формы, в эфире звучат аудиозаписи новелл, эссе, стихотворений и коротких интервью.
Литературной радиостанцией "Радио Книга" владеет компания "Дом музыка". Как ранее сообщали "Ведомости", в июне 2016 года эта компания выиграла в конкурсе на радиочастоты в 47 городах России. 70% долей "Дома музыки" принадлежит продюсерской компании лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева.
Ранее altapress.ru писал, что три компании (NRJ, "Книга" и "Искатель") получили право осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот на территории краевой столицы.
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