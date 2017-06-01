В Барнауле назначили нового главу избиркома

235
Сегодня, 10:46.
Политика

Новым главой избирательной комиссии Барнаула стал Виталий Замаруев. Его избрали 31 мая на первом организационном заседании, сообщает Политсиб.ру.

Выборы в Барнауле 18 сентября 2016 года.
Выборы в Барнауле 18 сентября 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

До этого Замаруев был начальником отдела по обеспечению деятельности базовых территориальных избирательных комиссий аппарата краевого избиркома.

Ранее городскую комиссию возглавляла Галина Комарова, однако она не вошла в новый состав. Против ее кандидатуры активно выступали представители "Справедливой России". Они настаивали, что она дискредитировала себя на прошлых выборах в гордуму в 2012 году.

Новый состав горизбиркома будет проводить выборы в гордуму в сентябре 2017 года. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров