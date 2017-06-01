В Барнауле назначили нового главу избиркома

До этого Замаруев был начальником отдела по обеспечению деятельности базовых территориальных избирательных комиссий аппарата краевого избиркома.

Ранее городскую комиссию возглавляла Галина Комарова, однако она не вошла в новый состав. Против ее кандидатуры активно выступали представители "Справедливой России". Они настаивали, что она дискредитировала себя на прошлых выборах в гордуму в 2012 году.

Новый состав горизбиркома будет проводить выборы в гордуму в сентябре 2017 года.