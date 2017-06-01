В Барнауле назначили нового главу избиркома

Новым главой избирательной комиссии Барнаула стал Виталий Замаруев. Его избрали 31 мая на первом организационном заседании, сообщает Политсиб.ру.
До этого Замаруев был начальником отдела по обеспечению деятельности базовых территориальных избирательных комиссий аппарата краевого избиркома.
Ранее городскую комиссию возглавляла Галина Комарова, однако она не вошла в новый состав. Против ее кандидатуры активно выступали представители "Справедливой России". Они настаивали, что она дискредитировала себя на прошлых выборах в гордуму в 2012 году.
Новый состав горизбиркома будет проводить выборы в гордуму в сентябре 2017 года.
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