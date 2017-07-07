В Барнауле очистили 69 ливневых колодцев

Очистка ливневок от мусора и наносного грунта является обязательным мероприятием. Сейчас городская дорожная служба работает на проспекте Космонавтов и в посёлке Южный. Кроме того, в Индустриальном районе рабочие делают профилактическую очистку дождевых решёток на улице Попова и Павловском тракте.

Надежда Юрченко