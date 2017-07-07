В Барнауле очистили 69 ливневых колодцев

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Сегодня, 21:07.
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По данным МБУ "Автодорстрой", в мае и июне в Барнауле коммунальщики прочистили 69 колодцев. Они находятся на улицах Кащеевой, Шукшина, Исакова, Кавалерийской, Юрина и Малахова.

Очистка ливневых колодцев. Барнаул 2017 год.
Очистка ливневых колодцев. Барнаул 2017 год. Фото: barnaul.org.

Очистка ливневок от мусора и наносного грунта является обязательным мероприятием. Сейчас городская дорожная служба работает на проспекте Космонавтов и в посёлке Южный. Кроме того, в Индустриальном районе рабочие делают профилактическую очистку дождевых решёток на улице Попова и Павловском тракте. 

Надежда Юрченко

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