В Барнауле очистили 69 ливневых колодцев

По данным МБУ "Автодорстрой", в мае и июне в Барнауле коммунальщики прочистили 69 колодцев. Они находятся на улицах Кащеевой, Шукшина, Исакова, Кавалерийской, Юрина и Малахова.
Очистка ливневок от мусора и наносного грунта является обязательным мероприятием. Сейчас городская дорожная служба работает на проспекте Космонавтов и в посёлке Южный. Кроме того, в Индустриальном районе рабочие делают профилактическую очистку дождевых решёток на улице Попова и Павловском тракте.
Надежда Юрченко
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