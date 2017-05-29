Фотофакты. В Барнауле осудили двух мужчин за инсценировку ДТП

Инсценировка ДТП. Фото: 22.мвд.рф. Инсценировка ДТП. Фото: 22.мвд.рф. Инсценировка ДТП. Фото: 22.мвд.рф. Инсценировка ДТП. Фото: 22.мвд.рф. Инсценировка ДТП. Фото: 22.мвд.рф.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в ноябре 2016 года 26-летний парень попал в ДТП на своем автомобиле Honda Accord. Чтобы получить выплату от страховой компании, он предложил своему знакомому, у которого был грузовик, инсценировать другое ДТП. За его помощь он предложил поделить страховую выплату пополам.

Выполняя задуманное, мужчины приехали на заранее выбранное место и представили максимально правдоподобную, по их мнению, ситуацию. В ГИБДД они дали заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП. Потерпевший зафиксировал повреждения своей машины: разбитые лобовое стекло, передний бампер, радиатор охлаждения, правое крыло и капот. Когда они обратились в страховую компанию, сотрудники выявили факт мошенничества.

В суде подозреваемые свою вину признали.

26-летнего подозреваемого приговорили к 1,5 годам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы, а его знакомого к 1 году и 3 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы. Наказание решили считать условным с испытательным сроком для обоих.