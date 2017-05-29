Фотофакты. В Барнауле осудили двух мужчин за инсценировку ДТП

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который инсценировал ДТП. Гражданин хотел получить от страховой компании выплату на сумму более 370 тысяч рублей.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в ноябре 2016 года 26-летний парень попал в ДТП на своем автомобиле Honda Accord. Чтобы получить выплату от страховой компании, он предложил своему знакомому, у которого был грузовик, инсценировать другое ДТП. За его помощь он предложил поделить страховую выплату пополам.
Выполняя задуманное, мужчины приехали на заранее выбранное место и представили максимально правдоподобную, по их мнению, ситуацию. В ГИБДД они дали заведомо ложные сведения о якобы произошедшем ДТП. Потерпевший зафиксировал повреждения своей машины: разбитые лобовое стекло, передний бампер, радиатор охлаждения, правое крыло и капот. Когда они обратились в страховую компанию, сотрудники выявили факт мошенничества.
В суде подозреваемые свою вину признали.
26-летнего подозреваемого приговорили к 1,5 годам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы, а его знакомого к 1 году и 3 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы. Наказание решили считать условным с испытательным сроком для обоих.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.