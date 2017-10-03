В Барнауле открылся #бутикподшпилем.

Первый этаж знаменитого здания, построенного в 1953–1956 годах, на закате эпохи сталинского неоклассицизма, архитектором Яковом Додицей, изначально предназначался именно для торгового помещения, и в нем успели побывать несколько магазинов, в том числе легендарный гастроном.

#бутикподшпилем — это мультибрендовый магазин, в котором представлена женская одежда от итальянских и немецких марок Marella, Marina Rinaldi, Cambio, ADD, и там уже можно примерить новые коллекции осень/зима-2017/18.

Но, конечно, посетить #бутикподшпилем стоит еще для того, чтобы увидеть, как органично соединились в интерьере аутентичные декоративные элементы 50-х годов ХХ века и современный респектабельный минимализм.

Магазин #бутикподшпилем

Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 82

"Инстаграм": @butik_pod_shpilem