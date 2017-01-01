В Барнауле электричество для предпринимателей может подорожать в 10 раз

Что изменилось?

Обязанность собственников и пользователей нежилых помещений (часто это предприниматели) заключать прямой договор с ресурсоснабжающей организацией появилась с 1 января. Именно с этой даты вступили в силу изменения постановления правительства РФ №354 "О предоставлении коммунальных услуг", принятые другим правительственным постановлением - за №1498, пояснил Виктор Патудин, руководитель "Союза ЖКО Алтайского края".

Теперь поставка не только электроэнергии, но и холодной и горячей воды, тепловой энергии и газа в нежилое помещение в многоквартирном доме, а также отведение сточных вод осуществляются на основании договоров, заключенных непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. Раньше же, по закону, договора заключались через УК или ТСЖ.

Вообще, изменения были приняты 26 декабря, а вступили в силу уже 1 января. То есть уже сегодня предприниматели должны были бы перейти на новые правила взаимоотношений с ресурсовиками.

А проинформировать их об этом новшестве должны были управляющие компании или ТСЖ — об этом тоже говорит постановление. Но на сегодня в БГЭС ни один предприниматель не обратился с просьбой заключить такой договор. И вот 2 февраля БГЭС порекомендовала им на своем сайте поторопиться. Иначе ждут их малоприятные последствия.

Время есть до 1 марта

В БГЭС пояснили: если предприниматели не сделают этого до 1 марта, потребление будет расцениваться как бездоговорное. А расчет будет произведен по формуле, аналогичной той, что применяется при хищении. "Законное право на это существует", — ответили altapress.ru в пресс-центре БГЭС.

Валентина Прозорова,

руководитель отдела продаж электроэнергии юрлицам БГЭС:

Расчет бездоговорного потребления — это практически 10-кратный рост платежа в сравнении с потреблением электроэнергии по договору и по прибору учета. Для примера: среднее потребление салона красоты, расположенного на первом этаже многоквартирника — это 1 000 кВт-часов в месяц. Однако если данный потребитель не заключит договор с Барнаульской горэлектросетью, он заплатит за 11 195 кВт-часов.

При этом в БГЭС успокоили: до конца февраля данная норма применяться не будет. "Технических сложностей при заключении договора нет. Потребителю достаточно подать до 1 марта заявление и никакие санкции к нему применяться не будут. Инспектирование данных потребителей уже проводится и их уже информируют о законодательных нововведениях", — сообщили в пресс-центре БГЭС.

Нам это выгодно

Но, вероятно, таких заявителей и не будет много, как и тех, кто получит 10-кратный рост счета за электричество. Ведь, по данным собеседников altapress.ru, нежилые помещения в Барнауле и раньше чаще всего работали с БГЭС напрямую, минуя управляющие компании.

А вот договора теплоснабжения и водоснабжения предприниматели нередко заключали как раз через УК. "Теплосетевая организация сама отказывалась от заключения с нами прямых договоров, которые для нас удобнее, управляющая компания здесь ненужный посредник", — говорит Татьяна Ларина, зампредседателя "Алтайского союза предпринимателей". "В 2013 году нас практически вынудили работать через управляющую компанию", - говорит предприниматель Павел Тулин.

Но, как оказалось, сами ресурсовики пока не горят желанием переходить на новые правила. К примеру, Павел Тулин еще в декабре попытался заключить договор с теплоснабжающей организацией, сославшись на постановление №1498. Но безуспешно. Сначала ему ответили, что не знают, как будет работать новая норма, и отказывались принимать проект договора. 30 января проект им был передан по почте. Но ответа до сих пор нет.

Жильцам это невыгодно

А Дмитрий Ильиных, руководитель УК "Город", вообще не видит логики в этом решении правительства. В Жилищном кодексе есть понятие - собственник помещения, будь оно жилое или нежилое. Теперь же собственники разделены на разные категории.

Но даже не это главное. Самая большая проблема - как теперь правильно рассчитать потребление ресурсов в жилых домах.

Дмитрий Ильиных,

руководитель УК "Город":

Чтобы рассчитать потребление воды на ОДН, я должен из показания общедомового прибора учета вычесть индивидуальное потребление нежилых помещений. А многие из их арендаторов или собственников свои показания нам давать не хотят. И в законе никто не обязывает ни их, ни ресурсоснабжающие организации сообщать нам об этом. Кроме того, нежилые помещения сдают показания счетчиков 31 числа, мы - 25-26-го, что приведет к искажению расчета ОДН в доме. Вопрос и в том, как, не зная потребления нежилых помещений, мы рассчитаем жильцам потребление тепла. При этом у большинства нежилых помещений в Барнауле нет технической возможности установить у себя индивидуальный прибор учета тепловой энергии.

Постановление правительства №1498 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.