В Барнауле и регионе подготовились к отопительному сезону

Создан нормативный запас топлива, проведен ремонт оборудования и теплосетей, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин отметил, что необходимо в кратчайшие сроки восстановить благоустройство на месте проведения ремонта теплосетей, усилить взаимодействие с управляющими компаниями (УК) по подготовке к наступлению холодов жилого фонда.

"Прошлую зиму город прожил без серьезных аварий. Надо продолжить эту традицию", отметил г-н Дугин.

К 15 сентября Алтайский край будет готов к отопительному сезону. Для этого утверждения в регионе есть все основания, заявил губернатор региона Александр Карлин 6 сентября.

На особом контроле у краевых властей — подготовка к отопительному сезону в Рубцовске. Все работы в городе проводят в соответствии с графиком.

Увереннее в отопительный сезон будут себя чувствовать и жители Алейска, где вместо пяти старых и слабых котельных создают одну — с высокими характеристиками надежности и экономической эффективности.

Значительный объем работ на объектах большой энергетики и жилищно-коммунального хозяйства выполнили в Барнауле. "У нас есть все основания полагать, что к 15 сентября мы будем готовы к отопительному сезону технически и организационно", — резюмировал губернатор Алтайского края.

Справка

В 2016 году глава администрации Барнаула Сергей Дугин подписал постановление о начале отопительного сезона с 26 сентября. Власти не стали дожидаться окончания пятидневного периода, в течение которого средняя температура воздуха не должна превышать +8 градусов.

В первую очередь тепло-2016/2017 получили социальные объекты — детские сады, школы, медицинские стационары.

В некоторых многоквартирных барнаульских домах — по адресам ул. Кулагина, 4 и пр. Калинина, 22 — отопительный сезон начался гораздо позже официального старта. В квартирах несколько дней держалась устойчивая температура — от +9 до +14 градусов. И со 2 по 17 октября в домах не было и горячей воды. При том, что по ночам на улице установились отрицательные температуры.