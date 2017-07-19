В Барнауле полицейские задержали руководителя центра антикоррупционных исследований

Барнаульские полицейские задержали представителя ассоциации избирателей "Голос" и руководителя Сибирского Центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл – Россия" Станислава Андрейчука. Об этом общественник написал на своей странице в Facebook.
Позже депутат Барнаульской гордумы Геннадий Шейда сообщил, что полиция увезла Андрейчука для дачи пояснений, составления протокола и немедленной передачи дела в суд по поводу якобы его участия в протестной акции 8 апреля в Барнауле.
Тогда на площади Свободы проходил митинг против террора — в поддержку президента Путина. Рядом с акцией несколько человек устроили несанкционированную акцию против коррупции, который тут же пресекли сотрудники полиции. Были задержаны активисты Виктор Рау и Евгений Корчагин, а также Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета. Последнему выписали штраф в 30 тыс. рублей.
Геннадий Шейда,
депутат БГД:
Теперь, спустя 3 месяца, неожиданно вспомнили об Андрейчуке, который естественно, в силу своих служебных обязанностей посещает подобные мероприятия. Я убежден, что столь спешное задержание Андрейчука связано с предстоящей избирательной кампанией и его публикациями двух аналитических материалов, указывающих на нарушения законодательных и этических избирательных норм в Барнауле.
Станислав Андрейчук сообщил, что полицейские уже доставили его в суд.
Последняя публикация Андрейчука была посвящена газете "Вечерний Барнаул", которая, по мнению общественника, в предвыборный период превратилась в печатный орган партии "Единая Россия". Андрейчук отмечал, что эксперты и депутаты Барнаульской городской Думы уже не раз обращали внимание на то, что газета отдает явное предпочтение освещению деятельности этой партии и ее кандидатов. При этом, издание содержится за счет бюджета Барнаула, а его главный редактор Михаил Губин одновременно является членом Барнаульского горизбиркома.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.