В Барнауле полицейские задержали руководителя центра антикоррупционных исследований

Позже депутат Барнаульской гордумы Геннадий Шейда сообщил, что полиция увезла Андрейчука для дачи пояснений, составления протокола и немедленной передачи дела в суд по поводу якобы его участия в протестной акции 8 апреля в Барнауле.

Тогда на площади Свободы проходил митинг против террора — в поддержку президента Путина. Рядом с акцией несколько человек устроили несанкционированную акцию против коррупции, который тут же пресекли сотрудники полиции. Были задержаны активисты Виктор Рау и Евгений Корчагин, а также Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета. Последнему выписали штраф в 30 тыс. рублей.

Геннадий Шейда,

депутат БГД:

Теперь, спустя 3 месяца, неожиданно вспомнили об Андрейчуке, который естественно, в силу своих служебных обязанностей посещает подобные мероприятия. Я убежден, что столь спешное задержание Андрейчука связано с предстоящей избирательной кампанией и его публикациями двух аналитических материалов, указывающих на нарушения законодательных и этических избирательных норм в Барнауле.

Станислав Андрейчук сообщил, что полицейские уже доставили его в суд.

Последняя публикация Андрейчука была посвящена газете "Вечерний Барнаул", которая, по мнению общественника, в предвыборный период превратилась в печатный орган партии "Единая Россия". Андрейчук отмечал, что эксперты и депутаты Барнаульской городской Думы уже не раз обращали внимание на то, что газета отдает явное предпочтение освещению деятельности этой партии и ее кандидатов. При этом, издание содержится за счет бюджета Барнаула, а его главный редактор Михаил Губин одновременно является членом Барнаульского горизбиркома.