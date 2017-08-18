В Барнауле появились необычные для Сибири насекомые

Подписчики сообщества Barnaul22 сообщают о том, что периодически встречают на улице и в квартирах богомолов. Крупные особи имеют зеленую или коричневую окраску. По убеждению некоторых барнаульцев, такие насекомые не могут обитать в нашем крае.
Жительница Барнаула Евгения Котляр поделилась снимками непрошеного гостя и написала: "Вот к нам залетел в окно, а мы на 4-ом этаже". К другой девушке богомол забрался на юбку свадебного платья во время праздничной фотосессии в одном из городских парков.
Оказывается, богомолы все-таки уже не диковинка для нашего региона. Они совершенно безобидны для человека, хотя и являются хищниками среди насекомых.
По мнению биологов, ситуация начала меняться с 2000-х годов. Тогда стали поступать первые сообщения о том, что в окрестностях Барнаула стали встречаться эти насекомые. Об этом сообщали жители Топчихинского и Калманского районов. Но в этом году, видимо, для них здесь сложились более благоприятные условия.
Вообще богомолы — теплолюбивые насекомые и привыкли к более жаркому климату, чем у нас. На то, что расширяется его ареал обитания, видимо, влияет изменение климата.
Опасаться появления богомолов не нужно. Для человека эти насекомые совершенно безопасны, не опаснее кузнечиков.
Считается, что богомол залетает домой к удаче. А молодой паре появление насекомого сулит прибавление в семье.
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