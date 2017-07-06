В Барнауле продают лаунж-бар "Онегинъ"

На Avito.ru в разделе "Готовый бизнес" появилось сообщение о продаже барнаульского бара "Онегинъ" (ул. Партизанская, 92). В городе он работает уже два года. В объявлении не сообщается причины продажи заведения. Продавец лишь указал, что бар продается "из-за катастрофической нехватки времени".
Объект выставили за 2,1 млн рублей, владелец готов обменять бизнес на авто или квартиру. Продать заведение он рассчитывает только "адекватному человеку". Владелец отмечает что бизнес "живой", приносит доход, окупаемость наступает через 9 месяцев. Чтобы доказать это, владелец готов предоставить необходимую документацию о работе заведения.
Лаунж-бар "Онегинъ" открылся в июне 2015 года. Средний чек — 800 рублей. В меню заведения входят напитки, блюда и кальяны.
Ранее altapress.ru писал о том, что в сети массово появились объявления о продаже кальянных и лаунж-баров в Барнауле. Цены на готовый бизнес начинаются от 400 тыс. рублей. К примеру, лаунж-бар "Султан" продавали в 2015 году за 5 млн рублей, а в начале 2017 года уже за 3,3 млн рублей.
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