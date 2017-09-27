На Алтае разыскивают 19-летнего парня в ярко-желтой кепке

Сегодня, 16:52.
Происшествия

В Барнауле 31 августа пропал 19-летний Никита Конкин. Молодой человек может находиться в Новосибирской области.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

  • рост 176-178 см,

  • телосложение худощавое,

  • волосы тёмно-русые короткие.

В Барнауле пропал 19-летний парень в ярко-желтой кепке.
В Барнауле пропал 19-летний парень в ярко-желтой кепке.

Был одет:

  • ярко-жёлтая кепка с надписью,

  • белая толстовка с капюшоном,

  • тёмные джинсы,

  • белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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