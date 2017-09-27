На Алтае разыскивают 19-летнего парня в ярко-желтой кепке

В Барнауле 31 августа пропал 19-летний Никита Конкин. Молодой человек может находиться в Новосибирской области.
Приметы пропавшего:
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рост 176-178 см,
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телосложение худощавое,
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волосы тёмно-русые короткие.
Был одет:
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ярко-жёлтая кепка с надписью,
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белая толстовка с капюшоном,
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тёмные джинсы,
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белые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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