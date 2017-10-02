Не пропустите самую "горячую" распродажу октября

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Магазины работают ежедневно с 10.00 до 20.00 по адресу:

пр. Строителей, 7

ул. Малахова, 164

"Леденец" ждет своих гостей, чтобы предложить эротическое белье и костюмы от лучших производителей со скидкой 30%*.

Сайт компании: lollipopshop.ru

ООО "Интрейд". ОГРН 1162225069291. Юр. адрес: 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 179-а, оф. 104. *Акция действует до 31 октября 2017 года. Подробные условия акции уточняйте у продавцов-консультантов.

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