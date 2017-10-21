В Барнауле пройдут социальные продовольственные ярмарки

Сегодня, 10:45.
Жизнь

В субботу 21 октября барнаульцы смогут закупить овощами, фрукты, мясо и другие изделия на специальных продовольственных ярмарках. Площадки организованы во всех районах Барнаула, сообщает официальный сайт города. 

Социальная ярмарка в Барнауле.
Социальная ярмарка в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В продаже будут яйца, мясо птицы, свинина, говядина, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар. Также  жители Барнаула смогут купить картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, тыкву и другие овощи, чтобы запастись ими на зиму. Ярмарки пройдут до 14.00.

  • В Железнодорожном районе ярмарочные площадки разместят на пр. Красноармейском, 131 и пр. Ленина, 71.
  • В Индустриальном районе ярмарка будет работать на ул. 50 лет СССР, 51а. 
  • В Ленинском районе торговля будет идти на Народной площади (пересечение улиц Попова и Исакова). 
  • В Октябрьском районе ярмарки будут действовать на пр. Ленина, 152 и ул. Титова, 9. 
  • В Центральном районе ярмарочные площадки разместят на пр. Красноармейском, 36 и ул. Чайковского, 21 в поселке Южный. 
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