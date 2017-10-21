В Барнауле пройдут социальные продовольственные ярмарки

В продаже будут яйца, мясо птицы, свинина, говядина, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар. Также жители Барнаула смогут купить картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, тыкву и другие овощи, чтобы запастись ими на зиму. Ярмарки пройдут до 14.00.

В Железнодорожном районе ярмарочные площадки разместят на пр. Красноармейском, 131 и пр. Ленина, 71.

В Индустриальном районе ярмарка будет работать на ул. 50 лет СССР, 51а.

В Ленинском районе торговля будет идти на Народной площади (пересечение улиц Попова и Исакова).

В Октябрьском районе ярмарки будут действовать на пр. Ленина, 152 и ул. Титова, 9.

В Центральном районе ярмарочные площадки разместят на пр. Красноармейском, 36 и ул. Чайковского, 21 в поселке Южный.