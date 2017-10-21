В Барнауле пройдут социальные продовольственные ярмарки

В субботу 21 октября барнаульцы смогут закупить овощами, фрукты, мясо и другие изделия на специальных продовольственных ярмарках. Площадки организованы во всех районах Барнаула, сообщает официальный сайт города.
В продаже будут яйца, мясо птицы, свинина, говядина, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар. Также жители Барнаула смогут купить картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, тыкву и другие овощи, чтобы запастись ими на зиму. Ярмарки пройдут до 14.00.
- В Железнодорожном районе ярмарочные площадки разместят на пр. Красноармейском, 131 и пр. Ленина, 71.
- В Индустриальном районе ярмарка будет работать на ул. 50 лет СССР, 51а.
- В Ленинском районе торговля будет идти на Народной площади (пересечение улиц Попова и Исакова).
- В Октябрьском районе ярмарки будут действовать на пр. Ленина, 152 и ул. Титова, 9.
- В Центральном районе ярмарочные площадки разместят на пр. Красноармейском, 36 и ул. Чайковского, 21 в поселке Южный.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.