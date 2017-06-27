В Барнауле рабочие завершили ремонт улицы Чкалова

Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org. Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org. Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org. Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org. Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org. Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org. Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org. Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org.

Также дорожники начали ремонт улицы 50 лет СССР на участке от улицы Сухэ-Батора до улицы Панфиловцев. Фрезой прошли уже 16,8 тысяч кв.м. территории.

На ремонт улицы предусмотрено 11,6 миллионов рублей. На объекте заменят решетки, обустроят автобусные остановки и уложат слой горячего асфальта. Работу дорожники планируют завершить 15 июля, сообщает администрация города.