В Барнауле рабочие завершили ремонт улицы Чкалова

26 июня дорожники закончили капитальный ремонт улицы Чкалова (между Комсомольским и Красноармейским проспектами). На улице уложили два слоя асфальта и заменили решетки ливневой канализации.
Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org.
Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org.
Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org.
Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org.
Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org.
Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org.
Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org.
Отремонтирована улица Чкалова. Фото: barnaul.org.
Также дорожники начали ремонт улицы 50 лет СССР на участке от улицы Сухэ-Батора до улицы Панфиловцев. Фрезой прошли уже 16,8 тысяч кв.м. территории.
На ремонт улицы предусмотрено 11,6 миллионов рублей. На объекте заменят решетки, обустроят автобусные остановки и уложат слой горячего асфальта. Работу дорожники планируют завершить 15 июля, сообщает администрация города.
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