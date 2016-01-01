В Барнауле расследовали многомиллиардные хищения банкиров и руководства "Изумрудной страны"

Фигурантов обвиняют в злоупотреблениях управленческими функциями, повлекшими хищения денежных средств в особо крупном размере и тяжкие последствия для банка, пишет пресс-служба краевой прокуратуры. Также сообщается, что по делу заявлен гражданский иск в размере 1,5 миллиарда рублей. Напомним, что эти преступления были выявлены и расследованы сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовные дела в отношении причастных делу "Изумрудной страны" лиц были возбуждены в 2012 году. Следствие усмотрело мошенничество при получении предприятиями ассоциации мошенничество и ряд других преступлений. Изначально речь шла о том, что государству нанесен ущерб в 5 млрд рублей.

К моменту завершения расследования дела Антипиной и Виноградовой размер ущерба значительно снизился. С экс-директора алтайского филиала "Россельхозбанка" Евгения Роговского было снято обвинение в мошенничестве, осталось лишь обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Ирина Виноградова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ей вынесли наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении, отсрочкой отбывания на 12 лет (в связи с тем, что у нее несовершеннолетний ребенок) и штрафом в 400 тыс. рублей.

Дело Ольги Антипиной, в котором она обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой либо в особо крупном размере, поступило в Славгородский городской суд 28 июля 2015 года, в этот же день в Центральный районный суд Барнаула поступило дело ее младшей сестры — экс-директора торгового дома "Изумрудный" Ирины Виноградовой.

В ноябре 2015 года судья Славгородского городского суда Ольга Филипова вернула дело руководителя управляющей компании "Изумрудная страна" Ольги Антипиной прокурору.