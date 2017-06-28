В Барнауле случился "почтовый коллапс" из-за сокращения времени работы отделений

Пенсионерка Зоя Холманова ходит в 63-е отделение каждый день, как домой, а проездной получить так и не может. Столпотворение в коридорах 63-го отделения на Гущина, местных жителей не удивляет.

"У нас коммунальные не принимают, проездной не купишь, очередь. Пожилые стоят еле-еле на ногах. С часу до двух обед. Я ещё до обеда не попаду и к четырём не пойду", — говорит женщина.

Недовольным горожанам пояснения дают сотрудники отделения. Вместо привычных 12 часов в день почта открыта на обслуживание 6 часов. Причина, по словам самих почтовиков — нехватка работников.

Тамара Чердынцева,

оператор почтового отделения:

Нам не могут объяснить, почему у нас сократили 1,5 ставки операторов, сортировщиков. Сортировщиков перевели сейчас в операторы. Вот я была сортировщиком, сейчас я — оператор, у нас увеличилось время обработки почты в 2, в 3 раза.

Отделение превращается в кладовую недоставленных писем. О том, что многие из них не могут дойти до адресата уже несколько месяцев, осведомлены и в руководстве алтайской почты. Подтверждают — 19 из 55 почтовых отделений города переведены на сокращённый режим работы. Лето, рабочих рук не хватает. Куда исчезли "рабочие руки", ответить затрудняются, но говорят, что сокращения не было и увольнений тоже. Вакансии существуют, и они открыты, но работать идти сильно никто не рвется.

Людям советуют становиться в очередь заранее, а если не получили необходимую услугу — писать жалобы.