В Барнауле три дома и детский сад остались без воды из-за порыва трубы

Работники Барнаульского водоканала ремонтируют порвавшуюся трубу на ул. Глушкова, 40 в Барнауле.
Как сообщает администрация города, порыв образовался на водопроводе диаметром 200 мм. Напомним, горячая вода вышла на поверхность и затопила проезжую часть на отрезке улицы от места повреждения до ул.Чудненко.
Движение для всех видов транспорта на этом участке закрыто, на месте находится наряд ГИБДД. Маршруты общественного транспорта организованы в объезд по ул.Чудненко. Специализированная техника предприятия "Автодорстрой" также направлена для устранения последствий потопа.
Все ремонтные бригады приступили к работам. На время ограничено горячее и холодное водоснабжение в трех многоквартирных жилых домах и одном детском саду.
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