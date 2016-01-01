В Барнауле три дома и детский сад остались без воды из-за порыва трубы

Как сообщает администрация города, порыв образовался на водопроводе диаметром 200 мм. Напомним, горячая вода вышла на поверхность и затопила проезжую часть на отрезке улицы от места повреждения до ул.Чудненко.

Движение для всех видов транспорта на этом участке закрыто, на месте находится наряд ГИБДД. Маршруты общественного транспорта организованы в объезд по ул.Чудненко. Специализированная техника предприятия "Автодорстрой" также направлена для устранения последствий потопа.

Все ремонтные бригады приступили к работам. На время ограничено горячее и холодное водоснабжение в трех многоквартирных жилых домах и одном детском саду.