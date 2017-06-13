В Алтайском крае уже неделю нельзя оформить сделки с недвижимостью в МФЦ

Горожане сообщают, что в МФЦ документы отказываются принимать документы, а Росреестр напрямую не сотрудничает. Из-за сбоя множество людей столкнулись с невозможностью продать имущество, оформить документы, получить деньги.

"Власти очень сильно распиарили свое "детище" — МФЦ. Заставили все госорганы работать через него — и не смогли обеспечить бесперебойную качественную деятельность. Я направила обращение в Министерство труда и социальной защиты Алтайского края с просьбой разобраться в проблеме и принять меры по предотвращению подобных случаев в дальнейшем", — сообщила депутат ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова.

В МФЦ корреспонденту altapress.ru пояснили, что сбои происходят по всему краю. Точно сказать, когда работа наладится, в центре не смогли. Жителям края предлагают позвонить в МФЦ 14 июня, чтобы уточнить этот вопрос.