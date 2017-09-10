В Барнауле у "Ледокола" сбили двоих пешеходов

9 сентября в 21.30 на улице А. Петрова около дома №196 (напротив "Ледокола") сбили двух пешеходов. Пострадали парень и девушка.
По данным ГИБДД Барнаула, 22-летний водитель, управляя ВАЗ-21093, двигался по ул. А. Петрова со стороны ул. Малахова в сторону ул. Ленинградской. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 23-летнего парня и 22-летнюю девушку, которые пересекали проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеходы получили травмы, их пришлось госпитализировать. По сведениям очевидцев в Barnaul 22, у девушки открытый перелом ноги, у парня разбита голова. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Водители жалуются, что на данном участке плохое освещение, из-за чего вечером пешеходов почти не видно, особенно, если они в темной одежде. Кроме того, автолюбители считают, что пешеходный переход нужно отнести в сторону от остановки, потому что там "толпится куча народу и человека, готовящегося перейти проезжую часть, заблаговременно не видно".
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