В Барнауле у "Ледокола" сбили двоих пешеходов

ДТП у "Ледокола". Фото: Никита Армейка в vk.com/barneos22. ДТП у "Ледокола". Фото: Никита Армейка в vk.com/barneos22. ДТП у "Ледокола". Фото: Никита Армейка в vk.com/barneos22. ДТП у "Ледокола". Фото: Никита Армейка в vk.com/barneos22.

По данным ГИБДД Барнаула, 22-летний водитель, управляя ВАЗ-21093, двигался по ул. А. Петрова со стороны ул. Малахова в сторону ул. Ленинградской. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 23-летнего парня и 22-летнюю девушку, которые пересекали проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, их пришлось госпитализировать. По сведениям очевидцев в Barnaul 22, у девушки открытый перелом ноги, у парня разбита голова. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Водители жалуются, что на данном участке плохое освещение, из-за чего вечером пешеходов почти не видно, особенно, если они в темной одежде. Кроме того, автолюбители считают, что пешеходный переход нужно отнести в сторону от остановки, потому что там "толпится куча народу и человека, готовящегося перейти проезжую часть, заблаговременно не видно".