Под Барнаулом в ДТП с перевернувшейся фурой пострадал человек

В утреннем ДТП с перевернувшейся фурой в районе села Полковниково пострадал пассажир легкового автомобиля, сообщили altapress.ru в ГИБДД по Алтайскому краю.
Ранее altapress.ru писал, что утром 9 сентября на трассе Бийск-Барнаул столкнулись автомобиль марки LADA Priora и фура. После столкновения грузовик перевернулся. Из-за аварии движение на трассе затруднено в обе стороны.
Движение на участке автодороги Р-256 около села Полковниково открыли в 11.20, сообщает пресс-служба УПРДОР "Алтай". Дорожные службы отбуксировали поврежденный автомобиль с проезжей части и очистили покрытие дороги.
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