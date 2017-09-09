Под Барнаулом в ДТП с перевернувшейся фурой пострадал человек

Ранее altapress.ru писал, что утром 9 сентября на трассе Бийск-Барнаул столкнулись автомобиль марки LADA Priora и фура. После столкновения грузовик перевернулся. Из-за аварии движение на трассе затруднено в обе стороны.

Движение на участке автодороги Р-256 около села Полковниково открыли в 11.20, сообщает пресс-служба УПРДОР "Алтай". Дорожные службы отбуксировали поврежденный автомобиль с проезжей части и очистили покрытие дороги.

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