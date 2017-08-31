В Барнауле уже полмесяца разыскивают молодого мужчину

В Барнауле пропал 28-летний Владимир Линкин. 17 августа 2017 года мужчина ушел из дома и не вернулся, сообщает "Лиза Алерт".

Пропавший В. Линкин. Приметы: рост 170 см;

телосложение нормальное;

глаза карие;

волосы черные, короткая стрижка Был одет: футболка;

жилет черный на синтепоне;

трико спортивные чёрные с белыми лампасами;

сланцы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).