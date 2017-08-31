В Барнауле уже полмесяца разыскивают молодого мужчину

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Сегодня, 11:01.
Происшествия

В Барнауле пропал 28-летний Владимир Линкин. 17 августа 2017 года мужчина ушел из дома и не вернулся, сообщает "Лиза Алерт".

Вид на Барнаул с Нагорного парка. Дорога у Нового моста.
Вид на Барнаул с Нагорного парка. Дорога у Нового моста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пропавший В. Линкин.
Пропавший В. Линкин.

Приметы:

  • рост 170 см;
  • телосложение нормальное;
  • глаза карие;
  • волосы черные, короткая стрижка

Был одет:

  • футболка;
  • жилет черный на синтепоне;
  • трико спортивные чёрные с белыми лампасами;
  • сланцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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