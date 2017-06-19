В Барнауле в домах по контуру ТЭЦ-2 почти на месяц отключат горячую воду

С 19 по 28 июня в Барнауле проведут гидравлические испытания тепловых сетей контура ТЭЦ-2.
После испытаний — с 29 июня по 12 июля — пройдет текущий ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования.
На период опрессовки и ремонта тепловых сетей и теплофикационного оборудования горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах, отапливаемых ТЭЦ-2.
Под отключение попадут потребители в границах: улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова. В центральной части Барнаула в эти дни горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная. В Центральном районе будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
Справка
Гидравлические испытания тепловых сетей — необходимая процедура, свидетельствующая о надёжности оборудования и трубопроводов, работающих под давлением. Проведение этих работ в летний период позволит избежать перерывов в теплоснабжении в будущем и повысить надежность системы в целом.
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