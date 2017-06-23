Фотофакты. В центре Барнаула посреди дороги появился туалет

23 июня, центре Барнаула установили общественный туалет. Кабинка находится на пересечении улицы Молодёжной и проспекта Красноармейский.
В центре Барнаула появился туалет. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru
В центре Барнаула появился туалет. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru
В центре Барнаула появился туалет. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru
В центре Барнаула появился туалет. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru
В центре Барнаула появился туалет. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru
На этом участке дороги идёт ремонт трамвайных путей и дороги. Скорее всего, кабинку установили для рабочих. Однако не понятно, почему это сделали именно сейчас. Реконструкцию трамвайного переезда здесь начали 16 июня. Из-за этого на несколько дней перекрывали этот участок дороги.
По сообщению пресс-центра администрации Барнаула, дорожники должны закончить ремонт до 1 июля. Когда с одного из главных проспектов города уберут туалет — неизвестно.
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