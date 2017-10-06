В Барнауле выбрали самую красивую и креативную мисс IT

5 октября в Алтайском краевом театре драмы им. Шукшина состоялся финал традиционного ежегодного конкурса Мисс IT. В 2017 году за победу в нем боролись 11 девушек, профессия которых связана со сферой информационных технологий. Победительницей стала Мария Осецкая, специалист техподдержки компании Soft-logic. Ей вручили подвеску с якутским бриллиантом.
В ходе конкурса девушки участвовали в фотосессиях, дефиле, готовили творческие номера. В финале каждая из них продемонстрировала свое знание информационных технологий, креативность и обаяние.
В творческой части конкурса участницы пели, танцевали, показывали театрализованные постановки и видеоклипы. Победительница Мария Осецкая подготовила номер в формате театра теней.
Второй-вице мисс IT стала Марина Эрнст, студентка АлтГТУ им. Ползунова, первой вице-мисс IT - Анастасия Беллер, помощник руководителя студии по созданию сайтов Double-A. В номинации "Мисс зрительских симпатий" победила Дарья Жижина, web-дизайнер, Digital-агентства Let`s Rock. Без подарков традиционно не осталась ни одна девушка. Каждая из них получила комплимент от спонсоров мероприятия.
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