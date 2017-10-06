В Барнауле выбрали самую красивую и креативную мисс IT

Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Иван Вештемов. Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Дарья Жижина. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Мария Осецкая. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Дарья Таку. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Анастасия Беллер. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Галина Ярошенко. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Татьяна Жигалина. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Дарья Жижина. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Марина Эрнст. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Дарья Воликова. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Галина Ярошенко. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Марина Эрнст. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Мария Осецкая. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Ирина Беспалова. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Анастасия Беллер. Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Главный приз конкурса "Мисс IT 2017". Участницы конкурса Мисс IT 2017. Фото: Ирина Роджес. Главный приз конкурса "Мисс IT 2017". Фото: Ирина Роджес. Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Иван Вештемов. Конкурс "Мисс IT 2017". Фото: Иван Вештемов.

В ходе конкурса девушки участвовали в фотосессиях, дефиле, готовили творческие номера. В финале каждая из них продемонстрировала свое знание информационных технологий, креативность и обаяние.

В творческой части конкурса участницы пели, танцевали, показывали театрализованные постановки и видеоклипы. Победительница Мария Осецкая подготовила номер в формате театра теней.

Второй-вице мисс IT стала Марина Эрнст, студентка АлтГТУ им. Ползунова, первой вице-мисс IT - Анастасия Беллер, помощник руководителя студии по созданию сайтов Double-A. В номинации "Мисс зрительских симпатий" победила Дарья Жижина, web-дизайнер, Digital-агентства Let`s Rock. Без подарков традиционно не осталась ни одна девушка. Каждая из них получила комплимент от спонсоров мероприятия.